Ataque russo com drones e mísseis à Ucrânia mata criança e mais 2 adultos; local tem blecaute

A Rússia disparou mais de 650 drones e três dúzias de mísseis contra a Ucrânia em um ataque em grande escala que começou durante a noite de segunda-feira, 22, e se estendeu até o amanhecer de terça-feira, 23, disseram autoridades ucranianas. Pelo menos três pessoas foram mortas, incluindo uma criança de 4 anos, dois dias antes do Natal.

O bombardeio atingiu casas e a rede elétrica em 13 regiões da Ucrânia, causando interrupções generalizadas em temperaturas rigorosas, disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, um dia depois de descrever o progresso recente na busca por um acordo de paz como "bastante sólido".

O bombardeio demonstrou a intenção do presidente russo, Vladimir Putin, de prosseguir com a invasão da Ucrânia, disse Zelenski em uma postagem no aplicativo de mensagens Telegram.

Autoridades ucranianas e europeias reclamaram que Putin não está se envolvendo sinceramente nos esforços de paz liderados pelos Estados Unidos.

O ataque "é um sinal extremamente claro das prioridades russas", disse Zelenski. "Um ataque antes do Natal, quando as pessoas querem estar com suas famílias, em casa, em segurança. Um ataque, na verdade, no meio das negociações que estão sendo conduzidas para acabar com esta guerra. Putin não pode aceitar o fato de que devemos parar de matar."

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem pressionando há meses por um acordo de paz, mas as negociações ficaram complicadas por causa das exigências bem diferentes de Moscou e Kiev.

O enviado dos EUA, Steve Witkoff, disse no domingo, 21, que teve conversas "produtivas e construtivas" na Flórida com representantes ucranianos e europeus. Trump foi menos entusiasmado na segunda-feira, dizendo: "As conversas estão indo bem".

Relatórios iniciais dos serviços de emergência ucranianos afirmaram que a criança morreu na região de Zhytomyr, no noroeste da Ucrânia, enquanto um drone matou uma mulher na região de Kiev e outra morte de civil foi registrada na região ocidental de Khmelnytskyi, de acordo com Zelenski.

A Rússia lançou 635 drones de vários tipos e 38 mísseis, informou a Força Aérea ucraniana. As defesas aéreas interceptaram 587 drones e 34 mísseis, ainda segundo o órgão.

Foi o nono ataque russo em grande escala ao sistema energético da Ucrânia este ano e deixou várias regiões no oeste sem luz elétrica, enquanto cortes de energia de emergência foram implementados em todo o país, disse o ministro interino da Energia, Artem Nekraso.

O trabalho para restaurar a energia começaria assim que a situação de segurança permitisse, disse ele. Fonte: AP