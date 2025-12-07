Ataque de forças paramilitares deixa dezenas de mortos no Sudão

Dezenas de civis, incluindo crianças, morreram na semana passada em um ataque com drones de forças paramilitares na cidade de Kalogi, no sul do Sudão, controlada pelo exército, declarou à AFP neste domingo (7) uma fonte local.

Os três bombardeios de quinta-feira nesta cidade do estado de Kordofan do Sul atingiram "primeiro uma creche, depois um hospital" e, em seguida, "pessoas que tentavam socorrer as crianças", declarou à AFP Essam al Din al Sayed, chefe da unidade administrativa de Kalogi, através de uma conexão por satélite.

Ele atribuiu o ataque às Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar em guerra com o exército regular desde abril de 2023, e aos seus aliados do Movimento Popular de Libertação do Sudão-Norte, liderado por Abdelaziz al Hilu.

Segundo a agência da ONU para a infância, Unicef, o ataque matou mais de dez crianças entre cinco e sete anos, enquanto o Ministério das Relações Exteriores, alinhado ao exército, estimou o número de mortos em 79, incluindo 43 crianças.

A verificação independente das informações de Kordofan continua sendo difícil devido às restrições de acesso e à insegurança.

Após tomar a cidade de El Fasher, último reduto do exército no oeste do Sudão, no final de outubro, as FAR intensificaram sua ofensiva na região petrolífera de Kordofan.

Desde abril de 2023, o Sudão está imerso em uma guerra entre o general Abdel Fatah al Burhan, chefe do exército, e seu ex-subordinado Mohamed Hamdan Daglo, líder das FAR.

O conflito deixou dezenas de milhares de mortos, forçou o deslocamento de cerca de 12 milhões de pessoas e mergulhou o país na pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.