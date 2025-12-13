Ataque a tiros na Brown University deixa vários feridos

Diversas pessoas ficaram feridas neste sábado (13) por disparos de arma de fogo no campus da Brown University, no nordeste dos Estados Unidos, informou a polícia local.

"Busquem abrigo e evitem a área até segundo aviso", advertiu na rede social X a polícia de Providence, capital do estado de Rhode Island, onde fica a universidade, uma das mais prestigiadas do país.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em sua plataforma Truth Social que foi informado sobre a situação e que o FBI está no local.

Às 17h52 locais (19h52 em Brasília), a Brown University afirmou que a situação continuava "em curso" e pediu a seus estudantes que buscassem um local seguro até segunda ordem.

Após afirmar em um primeiro momento que o suspeito havia sido detido, Trump publicou uma segunda mensagem na qual declarou que a polícia local corrigiu essa informação. "O suspeito NÃO foi detido", detalhou o presidente americano.