Ataque a tiros em universidade dos EUA deixa 2 mortos e 8 em estado crítico

Duas pessoas morreram e oito ficaram gravemente feridas em um ataque a tiros neste sábado (13) na Brown University, nos Estados Unidos, informaram as autoridades, que pediu que as pessoas permanecessem recolhidas pois o atirador permanece à solta.

"Posso confirmar que há dois indivíduos que morreram esta tarde, e outros oito em condição crítica", informou Brett Smiley, prefeito de Providence, estado de Rhode Island, em entrevista coletiva.

Apesar da condição crítica, o estado dos oito feridos é considerado estável, detalhou o prefeito.

O ataque ocorreu no edifício Barus and Holley, onde funcionam os departamentos de engenharia e física.

Diversos exames estavam programados para acontecer no local no momento do incidente, informou a universidade.

O suspeito segue à solta e as autoridades o descreveram como um homem vestido completamente de preto.

"Estamos utilizando todos os recursos possíveis para encontrar o suspeito. A ordem para permanecer recolhido ainda está em vigor e eu peço encarecidamente que as pessoas levem isso muito a sério. Por favor, não venham para esta área", declarou o subchefe de polícia Timothy O'Hara.

O suspeito foi visto pela última vez saindo do prédio, e nenhuma arma foi encontrada, segundo as autoridades.

O presidente Donald Trump declarou em sua plataforma Truth Social que foi informado sobre a situação.

"Que coisa terrível", disse ele. "Tudo o que podemos fazer agora é orar pelas vítimas."

- 'Bastante assustador' -

A Brown University informou às 16h22 locais (18h22 em Brasília) que havia um "atirador ativo" perto do edifício Barus and Holley.

"Tranquem as portas, silenciem os telefones e permaneçam escondidos até segunda ordem", dizia o alerta inicial de emergência.

Um grande dispositivo policial e de equipes de emergência compareceu ao local, e a emissora local WPRI informou que havia roupas e sangue na calçada.

O FBI (polícia federal) está disponibilizando "todas as capacidades necessárias", escreveu seu diretor Kash Patel na rede X.

Agentes do Escritório de Controle de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF, na sigla em inglês) também estão no local.

Katie Sun contou ao jornal universitário Brown Daily Herald que estava estudando em um prédio próximo quando ouviu os disparos. Ela correu para o seu alojamento, deixando todos os seus pertences para trás.

"Foi, honestamente, bastante assustador. Os tiros pareciam vir... de onde ficam as salas de aula", contou.

Esta renomada universidade da Ivy League fica na cidade de Providence, no estado de Rhode Island, perto de Boston, e conta com cerca de 11.000 alunos.

- Armas de fogo nos EUA -

Este é o mais recente de uma longa série de ataques armados em centros educativos nos Estados Unidos, país no qual as tentativas para restringir o acesso fácil às armas de fogo enfrentam um bloqueio político.

Com mais armas de fogo em circulação que o número de habitantes, os Estados Unidos apresentam a maior taxa de mortalidade por armas de todos os países desenvolvidos.

Os ataques a tiros são um flagelo recurrente que os sucessivos governos não conseguiram conter até agora, já que muitos americanos continuam muito apegados ao direito de ter armas, garantido pela Constituição.

Em 2024, mais de 16 mil pessoas, sem contar os suicídios, foram assassinadas com armas de fogo, segundo a ONG Gun Violence Archive.