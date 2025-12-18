Assinatura de acordo entre União Europeia e Mercosul é adiada para janeiro

Informação foi dada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. NICOLAS TUCAT / AFP

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou os líderes europeus em uma cúpula nesta quinta-feira (18) que a assinatura de um acordo de livre comércio com o bloco sul-americano Mercosul será adiada para janeiro, segundo fontes diplomáticas à AFP.

A Comissão Europeia esperava finalizar o pacto, que criaria a maior área de livre comércio do mundo, esta semana, mas o plano foi interrompido depois que a Itália se juntou à França ao exigir um adiamento, buscando maior proteção para seu setor agrícola.

Texto é negociado há 25 anos

Nesta quinta, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abriu a via para que a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul seja adiada para janeiro, em meio aos protestos de milhares de agricultores em Bruxelas.

O texto é negociado há 25 anos e criaria a maior zona de livre comércio do mundo. Com esse acordo, os europeus poderiam exportar produtos como veículos e maquinário aos países do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Em troca, facilitariam a entrada nos países do bloco de carne, arroz, mel e soja sul-americanos, considerados mais competitivos devido a suas normas de produção; o que os agricultores europeus veem com temor.

O presidente Lula prestou contas de uma conversa por telefone com a chefe do governo italiano, a primeira-ministra Giorgia Meloni.

Segundo ele, Meloni lhe pediu "paciência de uma semana, de dez dias, do próximo mês" e lhe assegurou que se assim for, a Itália "estará junto com o acordo". Lula disse que vai transmitir o pedido aos outros líderes latino-americanos do Mercosul para decidirem o que fazer.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esperava assinar o tratado no próximo sábado durante uma cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu (PR). Mas para isso, precisa do aval de uma maioria qualificada dos Estados-membros da UE reunidos em Bruxelas.

Agricultores realizam protestos

Nesta quinta-feira, em Bruxelas, à margem da cúpula de chefes de Estado e de governo da UE, milhares de agricultores protestaram contra o acordo.

Segundo a polícia bruxelense, 7,3 mil pessoas com cerca de 50 tratores participaram do protesto autorizado, durante o qual praticamente não houve tumulto.