Assentamentos israelenses na Cisjordânia atingem nível mais alto desde 2017, diz ONU

A expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada está em seu nível mais alto desde pelo menos 2017, ano em que a ONU começou a reunir esses dados, segundo um relatório do secretário-geral visto pela AFP nesta sexta-feira (12).

Em 2025, "foram impulsionados, aprovados ou licitados planos para quase 47.390 unidades habitacionais, em comparação com cerca de 26.170 em 2024", indica o relatório.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou a expansão "implacável", que "continua alimentando as tensões, dificulta o acesso dos palestinos às suas terras e ameaça a viabilidade de um Estado palestino plenamente independente, democrático, contíguo e soberano".

"Esses números representam um aumento acentuado em comparação com anos anteriores", acrescentou.

Guterres assinalou que, entre 2017 e 2022, foram acrescentadas em média 12.815 unidades habitacionais por ano.

Excluindo Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel em 1967, cerca de 500 mil colonos israelenses vivem na Cisjordânia junto com aproximadamente 3 milhões de palestinos.

"Esses acontecimentos seguem consolidando a ocupação ilegal israelense e violando o direito internacional, além de minarem o direito do povo palestino à autodeterminação", afirmou Guterres.

O secretário-geral também condenou a "contínua escalada de violência e tensões na Cisjordânia ocupada" e afirmou que as operações das Forças de Defesa de Israel no norte da Cisjordânia causaram a morte de "um número elevado" de pessoas, deslocaram moradores e destruíram casas e infraestrutura.

A violência aumentou no território desde o ataque do Hamas contra Israel em 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

Tropas e colonos israelenses mataram ao menos 1.022 palestinos na Cisjordânia, entre combatentes e civis, desde o início do conflito, segundo uma contagem da AFP baseada em dados do Ministério da Saúde palestino.

Ao menos 44 israelenses foram mortos na Cisjordânia por ataques palestinos ou em operações militares israelenses no mesmo período, de acordo com dados de Israel.