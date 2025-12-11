'Arquitetos da IA', a Personalidade do Ano da revista Time

A revista Time nomeou os "arquitetos da Inteligência Artificial (IA)" como Personalidade do Ano nesta quinta-feira (11), reconhecendo seu trabalho no desenvolvimento da tecnologia de ponta que transformou a humanidade.

Jensen Huang, da Nvidia; Sam Altman, da OpenAI; e Elon Musk, da xAI, estão entre os empresários que "assumiram o controle da história, desenvolvendo tecnologia e tomando decisões que estão remodelando o cenário da informação, o clima e nossos meios de subsistência", afirmou a revista americana.

"Eles reformularam políticas governamentais, alteraram rivalidades geopolíticas e trouxeram robôs para dentro de casa. A IA emergiu, sem dúvida, como a ferramenta mais relevante na competição entre grandes potências desde o advento das armas nucleares", acrescentou a Time.

A revista estampou oito empresários de tecnologia em uma de suas capas, sentados em uma viga suspensa acima de uma cidade, em uma ilustração que recria uma icônica fotografia de 1932 de operários da construção fazendo uma pausa no topo de um arranha-céu de Nova York.

Os empresários na imagem são Mark Zuckerberg, CEO da Meta; Lisa Su, da empresa de semicondutores AMD; Elon Musk, da xAI; Jensen Huang, da Nvidia; Sam Altman, da OpenAI; Demis Hassabis, da divisão de IA do Google, DeepMind; Dario Amodei, da Anthropic; e Fei-Fei Li, especialista da Universidade de Stanford considerada a "madrinha" da IA.

A revista escolheu Donald Trump como a Personalidade do Ano em 2024.

O reconhecimento, concedido desde 1927, geralmente reconhece figuras influentes no cenário internacional, embora não necessariamente populares ou endossadas pela revista. Sua lista inclui figuras que vão de Adolf Hitler em 1938 à estrela do pop Taylor Swift em 2023.