Apresentador Jimmy Kimmel prorroga contrato com ABC

O apresentador Jimmy Kimmel prorrogou por um ano seu contrato com a rede ABC, meses após seu programa noturno ser retirado do ar por uma semana devido a um embate com o governo dos Estados Unidos.

O astro do programa de variedades "Jimmy Kimmel Live!" vai continuar no comando da atração até meados de 2027, informou à AFP uma pessoa familiarizada com o assunto. O contrato expirava em maio de 2026.

O anúncio foi feito após uma disputa entre a Casa Branca e Kimmel motivada pelo assassinato do ativista de direita Charlie Kirk.

O apresentador, que costuma criticar Trump e seu círculo próximo, irritou alguns conservadores ao insinuar que o movimento Make America Great Again (Maga) estava tentando se aproveitar politicamente da morte de Kirk, morto com um tiro em uma universidade, em setembro.

O presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês), Brendan Carr, próximo de Trump, insinuou, então, ameaças envolvendo as licenças das afiliadas da ABC que exibissem o programa, a menos que exigissem o afastamento de Kimmel.

Nexstar e Sinclair, duas empresas que possuem dezenas dessas afiliadas, anunciaram que retirariam o programa de suas grades, o que levou a Disney, dona da ABC, a suspender a atração em nível nacional.

Após a reação pública e de Hollywood, Kimmel voltou ao ar, depois de uma pausa de uma semana, que incluiu um discurso no qual chamou de "antiamericanas" as tentativas do governo de censurá-lo.

Desde então, seguiu com suas críticas a Trump, em que faz piadas com o presidente por aparentemente dormir em reuniões e pronunciar incorretamente os nomes de líderes internacionais com quem afirma ter negociado acordos de paz.

Mas Trump não mostra sinais de abandonar sua investida contra Kimmel. Em cerimônia ontem no Centro Kennedy, ele criticou o apresentador: "Se não posso superar Jimmy Kimmel em termos de talento, então eu não acho que eu possa ser presidente."