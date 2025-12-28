Após reunião, Trump e Zelensky afirmam que plano de paz "está próximo"

Encontro aconteceu na Flórida, nos EUA. JIM WATSON / AFP

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky, falaram à imprensa no final da tarde deste domingo (28) sobre a reunião que tiveram em Plam Beach, na Flórida (EUA).

No encontro, eles discutiram um plano de paz para a guerra entre Ucrânia e Rússia, conflito que se estende por quase quatro anos no Leste Europeu. A declaração ocorreu após os dois conversarem com líderes europeus.

— Tivemos uma reunião excelente. Discutimos muitas coisas [...] Estamos nos aproximando da paz — declarou Trump, afirmando que este conflito é o maior e mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial.

Zelensky demonstrou otimismo com a reunião. Segundo o líder de Kiev, foram discutidos progressos nos encontros deste domingo. Para ele, outras reuniões entre interlocutores norte-americanos e ucranianos nos próximos dias podem ocorrer para debater novos avanços.

— A Ucrânia está pronta para a paz — disse.

Trump afirmou que conversou com Vladimir Putin, presidente da Rússia, antes da reunião e que o líder de Moscou está disposto a um acordo de paz. O Kremlin disse que os líderes concordaram em não apoiar a proposta europeia de um cessar-fogo temporário antes de um acordo definitivo e que a Ucrânia precisaria tomar uma “decisão ousada” sobre os territórios em disputa entre os dois países.

Mesmo com os avanços, Trump reconhece que há impasses. A principal discussão está centrada no destino da região Leste de Donbas, cuja rendição à Ucrânia foi exigida pela Rússia — questão que segue pendente.

Trump deve conversar novamente com Putin em breve para discutir o acordo.

— Eu acho que isso (um encontro entre Putin e Zelensky) pode acontecer, vejo isso acontecendo. Acho que ele (Putin) quer a paz — disse Trump.

Questionado sobre prazos, o presidente dos EUA não quis traçar uma data específica, porém afirmou: