Alemanha acredita que acordo UE-Mercosul será assinado

O governo alemão declarou, nesta sexta-feira (19), que a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul está praticamente garantida, apesar do adiamento anunciado no dia anterior em uma cúpula em Bruxelas.

O tratado, que vem sendo negociado há 25 anos e criaria a maior zona de livre comércio do mundo, estava previsto para ser assinado neste sábado no Brasil, mas a data foi adiada depois que a Comissão Europeia não conseguiu o apoio de diversos países, entre eles França e Itália.

Apesar disso, o governo alemão afirmou nesta sexta-feira que o acordo será assinado.

"O chanceler Friedrich Merz está muito satisfeito, porque a questão não é mais se o acordo será assinado, mas quando", declarou o porta-voz adjunto do governo, Sebastian Hille, em uma coletiva de imprensa.

Hille acrescentou que a assinatura poderá ocorrer "em duas ou três semanas", quando a UE estiver em condições de finalizar o acordo com os Estados-membros envolvidos.

Presidentes e ministros dos países do Mercosul se reúnem nesta sexta-feira em Foz do Iguaçu, no Paraná.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo país detém a presidência rotativa do bloco, disse que transmitiria o pedido de adiamento da assinatura aos demais líderes do grupo para que decidam o que fazer.