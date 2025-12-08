AIEA foi informada de que não há anormalidades em Fukushima por ora, após terremoto no Japão

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou, em postagem no X, que foi informada pelo Japão de que não há anormalidades até agora no local da usina nuclear de Fukushima após o forte terremoto que atingiu o norte do país nesta segunda-feira (8). Segundo a publicação, "a descarga da água tratada pelo sistema ALPS foi temporariamente suspensa às 23h42, horário local, como medida de precaução".

O anúncio ocorre após um tremor de magnitude 7,6 atingir o Pacífico, a cerca de 80 km da costa de Aomori, desencadeando um tsunami de até 70 centímetros e alertas para possíveis ondas de até 3 metros, segundo a Agência Meteorológica do Japão. Autoridades locais registraram feridos, incêndios e orientaram cerca de 90 mil moradores a buscarem abrigo.

O governo japonês montou uma força-tarefa emergencial para avaliar os danos, e o chefe de gabinete, Minoru Kihara, afirmou que usinas nucleares da região realizam checagens de segurança, "sem que problemas tenham sido detectados até o momento". A primeira-ministra Sanae Takaichi declarou que "a prioridade é proteger vidas".