Acordo de paz depende da disposição da Rússia; conversas com ucranianos seguem

O Departamento de Estado dos EUA definiu as conversas recentes com oficiais ucranianos como "construtivas" em relação ao avanço em direção a paz duradoura na Ucrânia.

"Hojesexta-feira, 05, o grupo teve sua sexta reunião nas últimas duas semanas. O secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, reafirmou que sua prioridade é garantir um acordo que proteja a independência e soberania, assegure a segurança dos ucranianos e forneça uma base estável para um futuro democrático próspero", disse o departamento em comunicado.

Os participantes discutiram os resultados da recente reunião do lado americano com os russos e os passos que poderiam levar ao fim da guerra, além de concordarem com o quadro de arranjos de segurança.

Além disso, ambos consideraram que o progresso real em direção a qualquer acordo depende da disposição da Rússia em mostrar um compromisso sério com a paz a longo prazo, incluindo passos em direção à desescalada e cessação das mortes, acrescentou a nota.