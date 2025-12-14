Acidente de ônibus na Colômbia deixa mais de 10 mortos

Mais de dez pessoas morreram neste domingo (14) no noroeste da Colômbia depois que um ônibus de passeio escolar caiu por uma encosta, informou um governador.

Os estudantes estavam em uma excursão que se dirigia da região do Caribe para Medellín quando o acidente ocorreu, de acordo com uma publicação nas redes sociais do governador do departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

"Até o momento, mais de dez pessoas foram dadas como mortas e 20 ficaram feridas", acrescentou Rendón, sem especificar o número de mortes e as idades dos envolvidos.

Por sua vez, meios de comunicação locais informaram um balanço de 16 mortos.

A Secretaria de Saúde de Antioquia informou em nota que há 16 jovens entre os feridos, com idades entre 16 e 18 anos.

Os estudantes estavam no último ano e viajaram para uma praia para celebrar o fim de sua fase escolar, de acordo com a polícia.

Imagens divulgadas pela mídia local mostram o ônibus destruído em uma encosta e uma equipe de resgate retirando pessoas em macas.

Uma fonte da polícia disse à AFP que a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) opera na área do acidente, por isso bombeiros e membros da Defesa Civil devem tomar medidas especiais de segurança para realizar suas tarefas.

Os rebeldes decretaram um confinamento de 72 horas para os civis nas regiões sob seu domínio a partir deste domingo, enquanto realizam exercícios militares para responder às "ameaças de intervenção" do presidente americano Donald Trump.

A Colômbia registrou uma média de 22 mortes no trânsito por dia em 2024, segundo a autoridade rodoviária.