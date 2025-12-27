Acidente de ônibus deixa 15 mortos no oeste da Guatemala

Pelo menos 15 pessoas morreram na sexta-feira (26) quando um ônibus de passageiros caiu em um barranco na rodovia Interamericana, região oeste da Guatemala, informaram as equipes de emergência.

Vinte pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais próximos, afirmou o porta-voz dos bombeiros voluntários, Leandro Amado.

Os falecidos são 11 homens, três mulheres e um menor de idade, acrescentou o porta-voz.

Amado explicou que o acidente aconteceu no quilômetro 174 da Rota Interamericana, em uma área conhecida como topo do Alasca por sua geografia acidentada, no departamento oeste de Totonicapán.

O ônibus que viajava entre a Cidade da Guatemala e o departamento de San Marcos, na fronteira com o México, caiu em um barranco de quase 75 metros de profundidade por causas desconhecidas, acrescentou Amado.