14 países condenam aprovação por Israel de novos assentamentos na Cisjordânia ocupada

Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Islândia, Irlanda, Japão, Malta, Países Baixos, Noruega, Espanha e Reino Unido comunicaram, por meio de nota, que condenam a aprovação pelo Gabinete de Segurança de Israel de 19 novos assentamentos na Cisjordânia ocupada. Os assentamentos incluem dois que foram previamente esvaziados durante um plano de desengajamento em 2005, de acordo com o ministro das Finanças, Betzalel Smotrich.

A nota afirma que tais ações unilaterais não apenas violam o direito internacional, mas também podem alimentam a instabilidade e colocar em risco a implementação do Plano Abrangente para Gaza em meio aos esforços para avançar para a fase 2. Além disso, diz a nota, prejudicam as perspectivas de paz e segurança a longo prazo em toda a região.

"Reiteramos nossa clara oposição a qualquer forma de anexação e à expansão das políticas de assentamento, incluindo a aprovação do assentamento E1 e milhares de novas unidades habitacionais. Solicitamos a Israel que reverta esta decisão, bem como a expansão dos assentamentos, em conformidade com a Resolução 2334 do Conselho de Segurança da ONU", diz o comunicado.