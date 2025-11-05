Zohram Mamdani é eleito prefeito de Nova York

Nova York escolheu seu prefeito para os próximos quatro anos nesta terça-feira (4). Zohram Mamdani venceu o pleito e assumirá o cargo no dia 1ºde janeiro de 2026.
Dos 8,5 milhões de moradores de Nova York, 5,1 milhões estavam aptos à votar.
A eleição ocorreu entre às 6h e às 21h no horário local (7h e 22h em Brasília, respectivamente). Antes, 735 mil eleitores anteciparam seus votos e enviaram pelo correio.
Quem é Zohran Mamdani
Nascido em Uganda, Mamdani é muçulmano e tem 34 anos. Deputado estadual no Estado de Nova York desde 2021, mudou-se para os Estados Unidos ainda criança
Ganhou popularidade nas redes sociais, utilizando linguagem voltada especialmente aos jovens. Socialista autodeclarado, é contra a guerra na Faixa de Gaza e pró-Palestina.
É acusado por opositores de ser "extremista de esquerda". Seu perfil menos centralista causou desconforto interno no Partido Democrata antes da eleição: alguns líderes não apoiaram sua candidatura, enquanto Andrew Cuomo deixou a sigla para concorrer independentemente.