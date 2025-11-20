Zelensky diz que ainda há 22 desaparecidos após ataque russo

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (20), que 22 pessoas ainda estão desaparecidas na cidade de Ternópil, oeste do país, onde um bombardeio na véspera deixou 26 mortos, incluindo três crianças.

Este foi um dos ataques aéreos mais mortais no oeste da Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Um míssil entrou pelo telhado de um edifício residencial da cidade, onde os socorristas trabalham entre os escombros.

"Durante toda a noite, nossos socorristas trabalharam em Ternópil e as operações de busca e resgate continuam em andamento. 22 pessoas ainda estão desaparecidas", afirmou o presidente nas redes sociais.

Zelensky indicou que mais de 200 socorristas de diferentes regiões foram mobilizados na cidade para as operações de buscas.

Os serviços de emergência ucranianos confirmaram à AFP que não conseguem localizar mais de 20 pessoas. "Até que desmontemos a estrutura e concluamos uma inspeção completa, não posso divulgar nenhuma informação", disse à AFP Oleksandr Jorunzhy, porta-voz deste serviço.

Na noite de quarta-feira, foram divulgadas imagens dos socorristas trabalhando no escuro entre os escombros e usando guindastes para alcançar a parte superior destruída do edifício, um bloco de apartamentos típico da era soviética.