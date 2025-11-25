Zelensky diz a aliados que está 'pronto para avançar' com plano dos EUA para pôr fim à guerra

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky disse aos aliados nesta terça-feira (25) que seu país está "pronto para avançar" com o novo rascunho do plano dos Estados Unidos para encerrar a guerra com a Rússia, mas há pontos "delicados" que deseja discutir com Donald Trump.

"A Ucrânia tem o rascunho elaborado por nossas equipes em Genebra. Esse rascunho está sobre a mesa e estamos prontos para avançar juntos", declarou Zelensky aos líderes da Coalizão de Voluntários que apoia seu país, segundo uma cópia de seu discurso.

"Estou pronto para me reunir com o presidente Trump, já que há pontos delicados a serem tratados", acrescentou.

Posteriormente, em seu discurso diário à nação, o dirigente ucraniano indicou que "os princípios" deste documento podem levar a "acordos mais profundos" e que "muito depende" agora de Washington.

"Confio em uma cooperação ativa adicional com a parte americana e com o presidente Trump. Muito depende dos Estados Unidos, porque a Rússia presta a maior atenção à força americana", indicou.

Por outro lado, Zelensky acusou Moscou de cinismo por realizar ataques mortais contra a Ucrânia logo quando se intensificam as gestões diplomáticas para pôr fim ao conflito, que está prestes a completar quatro anos.

Os moradores de Kiev, a capital ucraniana, vivenciaram mais uma noite difícil após uma série de bombardeios que deixaram pelo menos sete mortos e 19 feridos, segundo os serviços de emergência e a polícia.