Youtuber MrBeast abre parque de diversões temporário na Arábia Saudita

MrBeast, o youtuber mais seguido do planeta com mais de 450 milhões de inscritos, inaugurou, nesta quinta-feira (13), na Arábia Saudita, um parque de diversões temporário inspirado em seus vídeos de sucesso.

O influenciador fez sua entrada no palco entre chamas, lasers, confete e uma nuvem de drones luminosos, provocando uma ovação de gritos e aplausos de adolescentes e famílias reunidos para a ocasião em Riade.

Batizado de "Beast Land", o parque receberá o público até 27 de dezembro como parte da "Riyadh Season", grande festival anual lançado para promover a capital saudita como destino turístico.

No coração do parque, a Beast Arena oferece vários desafios inspirados em seus vídeos, como corridas de escalada cronometradas e um vasto labirinto no qual os participantes tentam acumular o maior número possível de pontos.

Todos os dias, o visitante que acumular a maior pontuação ganha 7.000 riais (cerca de R$ 10.000, na cotação atual), enquanto um prêmio de um milhão de riais (R$ 1,4 milhão) será atribuído ao participante com mais pontos ao fim dos 45 dias.

Para motivar o público, o youtuber abriu várias pastas e enormes baús cheios de maços de notas.

Judi Khayat, um saudita de 14 anos, contou "não ter ido à escola [nesta quinta] e ter ficado na fila o dia todo" para estar no evento.

"Assisto aos vídeos de MrBeast desde que era criança, espero ter a oportunidade de conhecê-lo', disse à AFP.

Mais de 75% dos sauditas tem menos de 35 anos, em um país que se destaca por uma juventude altamente conectada.

Jimmy Donaldson (nome verdadeiro de MrBeast), de 27 anos, construiu um império digital através de sua empresa Beast Industries. Também é o criador da cadeia de restaurantes MrBeast Burger, da marca de chocolates Feastables, e promove a filantropia sob seu selo Beast Philanthropy.

Designado em 2023 pela revista Time como uma das pessoas mais influentes do mundo, o youtuber possui uma fortuna estimada em cerca de 500 milhões de dólares (R$ 2,5 bilhões, na cotação da época), segundo a revista Forbes do mesmo ano.