Wall Street fecha sem tendência definida ao final de semana agitada

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta sexta-feira (14), depois de uma semana agitada devido às incertezas sobre o vigor da economia americana na ausência de indicadores oficiais pelo fechamento do governo.

O índice Dow Jones recou 0,65%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,13% e o ampliado S&P 500 se manteve praticamente estável (-0,05%).

"Após um forte aumento entre abril e outubro, o mercado tem direito a fazer uma pausa, se consolidar e digerir um pouco", comentou à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

Segundo o analista, deve-se esperar que os principais índices do mercado americano evoluam de forma irregular nos próximos dias, como ocorreu esta semana.

Apesar de o bloqueio orçamentário -- também conhecido como "shutdown" -- mais longo da história dos Estados Unidos ter acabado, levará tempo até que os investidores recebam as estatísticas oficiais, que permitem ter uma ideia mais clara do estado da economia americana.

Na próxima semana, por exemplo, são esperados os relatórios de emprego de setembro. No entanto, os números de outubro, que serão publicados depois, estarão incompletos, advertiu um assessor do presidente Donald Trump.

As valorizações das ações das gigantes tecnológicas "continuam sendo preocupantes", disse Sarhan. Por causa da publicação de seus resultados trimestrais, muitas das grandes empresas do setor viram-se castigadas, como Meta e Palantir.

Nesse contexto, segundo o especialista, os resultados trimestrais da Nvidia, a empresa com o maior valor de mercado do mundo, serão "muito importantes" na quarta-feira.

Outros resultados também serão acompanhados de perto, em particular os de distribuidores, que permitirão ver "como se comporta o consumo" das famílias americanas, acrescentou Sarhan.