Wall Street fecha em baixa por ações tecnológicas e incerteza sobre juros

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (18) devido às preocupações sobre a alta valorização das gigantes da inteligência artificial (IA) que continuam pesando no mercado, bem como as incertezas sobre os juros do banco central americano.

O índice Dow Jones caiu 1,07%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 1,21% e o ampliado S&P 500 cedeu 0,83%.

"Wall Street adota uma postura prudente diante das preocupações relacionadas com os níveis de valorização elevados" de algumas ações, explica Jose Torres, da Interactive Brokers.

"Uma parte das perdas recentes no mercado se explica pela apreensão sobre [...] o campo de inteligência artificial", detalhou à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Os papéis das gigantes da tecnologia alcançaram níveis estratosféricos na Bolsa nos últimos meses, impulsionados pelas expectativas de que o investimento maciço em IA abrirá caminho para um novo ciclo de crescimento.

Mas os analistas temem cada vez mais que algumas ações tenham subido demais, muito rápido, o que acarreta o risco de uma bolha especulativa em torno da IA.

Em entrevista à emissora BBC nesta terça-feira, Sundar Pichai, diretor-executivo da Alphabet, empresa matriz do Google, reconheceu que, se essa bolha de IA estourar, todas as empresas serão afetadas fortemente, e acrescentou que a expansão dos investimentos tem sido um "momento extraordinário", com uma potencial "irracionalidade".

"Um ponto de inflexão [...] pode vir dos resultados da Nvidia amanhã, depois do fechamento de Wall Street", estima Art Hogan.

As ações da gigante dos microchips voltaram a cair nesta terça (2,62%), acumulando uma perda de mais de 12% desde o ápice registrado no fim de outubro.

Paralelamente, "a visibilidade sobre as próximas medidas do Fed [banco central americano] se tornou muito difusa, o que não ajuda", apontou o analista.