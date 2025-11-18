Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira (17), em um mercado preocupado com os níveis elevados de valorização das grandes empresas de tecnologia e inteligência artificial (IA), enquanto aguarda a divulgação dos resultados da Nvidia esta semana.

O Dow Jones caiu 1,18%, o Nasdaq fechou em baixa de 0,84% e o S&P 500 recuou 0,91%.

"Existe atualmente uma sensação de mal-estar em relação à IA" em Wall Street, e os investidores se perguntam se "o mercado não foi longe demais", explicou o analista Dave Grecsek, da Aspiriant.

A competição acirrada pelo desenvolvimento da IA generativa levou as gigantes do setor a multiplicar seus gastos e investimentos, muitas vezes com dezenas e até centenas de bilhões de dólares. "Os investidores esperam ter mais elementos" sobre a saúde do setor, disse José Torres, da Interactive Brokers.

Os resultados trimestrais da Nvidia, maior empresa do mundo em valor de mercado e líder da corrida pela IA, serão acompanhados com atenção na próxima quarta-feira. "Se ela conseguir atender às expectativas elevadas dos investidores, isso poderia estabilizar um pouco o mercado", disse Grecsek.

A ação da empresa caiu hoje 1,88% e fechou aos US$ 186,60.