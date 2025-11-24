Wall Street fecha em alta à espera de redução das taxas de juros do Fed

A Bolsa de Nova York terminou com uma forte alta nesta segunda-feira (24), impulsionada pelas expectativas de uma nova redução das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central) e pelo renovado interesse em determinados papéis de empresas de inteligência artificial (IA).

O índice tecnológico Nasdaq avançou 2,69%, o amplo S&P 500 subiu 1,55% e o Dow Jones ganhou 0,44%.

"O mercado está reconsiderando a possibilidade de um corte das taxas em dezembro, o que deu impulso hoje", explicou à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Nesta segunda-feira, o governador do Fed, Christopher Waller, se mostrou favorável a uma redução dos juros antes do fim do ano e expressou preocupações sobre um mercado de trabalho "ainda frágil" nos Estados Unidos.

Ele se somou ao presidente do Fed de Nova York, John Williams, que afirmou na sexta-feira que "ainda vê margem para um novo ajuste de curto prazo" nas taxas.

Os investidores agora antecipam majoritariamente uma redução de um quarto de ponto ao término da próxima reunião do Fed, em 9 e 10 de dezembro, segundo a ferramenta de acompanhamento CME FedWatch.

Uma política de flexibilização monetária tende a favorecer o crescimento e, portanto, a melhorar as perspectivas de lucros empresariais, daí o otimismo de Wall Street.

No campo empresarial, houve "ganhos importantes em algumas ações de grande capitalização (...), especialmente a Alphabet", matriz do Google, acrescentou O'Hare.

A ação da Alphabet atingiu um recorde no fechamento (+6,31%, a 318,58 dólares) "graças à recepção favorável de seu modelo de IA generativa Gemini 3", destacou o analista.

Segundo O'Hare, isso "permite retomar a ideia de que o setor de IA ainda tem um futuro promissor", após ter sido afetado nas últimas semanas por crescentes preocupações de sobrevalorização em algumas ações do setor.