Venezuela/Corina: Maduro começou uma guerra, que Trump está terminando

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, acredita que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, já entendeu que, com a pressão dos Estados Unidos, não há outra opção senão deixar o poder. Corina falou à Fox News e afirmou que o regime do ditador está fragmentado diante dos movimentos militares dos Estados Unidos, que fizeram ataques pelo mar e pelo ar contra barcos venezuelanos.

A oposicionista compartilha da visão do presidente americano, Donald Trump, de que Maduro é um narcoterrorista. "Trump sabe que está lidando com criminosos", declarou. Corina confia que os movimentos de Trump devem ajudar a derrubar o regime chavista e afirmou acreditar que o americano mostrará quais são as opções de Maduro quando se comunicarem. Segundo Trump, ele e Maduro devem conversar nos próximos dias.