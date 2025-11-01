Ataque com faca dentro de trem deixa 10 feridos na Inglaterra

Agentes da polícia analisam trem após ataque com faca deixar feridos na Inglaterra. JUSTIN TALLIS / AFP

Um ataque com faca dentro de um trem deixou pelo menos 10 pessoas feridas, nove em estado grave, na noite de sábado (1º), na região de Cambridge, no leste da Inglaterra. Duas pessoas foram detidas, conforme a polícia britânica de transportes.

O caso foi declarado como "incidente grave". Em coletiva de imprensa neste domingo (2), o superintendente da corporação, John Lovelace, descartou uma motivação terrorista.

— Neste momento, não há nada que sugira que este tenha sido um incidente terrorista — disse.

Ele também especificou que as duas pessoas presas sob suspeita de tentativa de homicídio são um "homem negro britânico de 32 anos e um britânico de ascendência caribenha de 35 anos".

O trem onde ocorreu o ataque permaneceu parado neste domingo e peritos forenses trabalhavam no local.

Alerta e interceptação

O trem saiu de Doncaster, no norte da Inglaterra, às 18h25min de sábado no horário local — 15h25min em Brasília — em direção a estação londrina de King's Cross.

A polícia recebeu alerta por volta das 19h40min — 16h40min em Brasília — e o trem parou em Huntingdon, na região de Cambridge. Neste momento, agentes "subiram ao trem e detiveram duas pessoas, presas sob custódia".

Testemunhas entrevistadas pelo jornal The Times relataram ter visto um homem armado com uma faca grande e passageiros se escondendo nos banheiros do trem em busca de proteção. Uma testemunha disse ter visto "sangue por toda parte".

Outra testemunha citada por diversos veículos de imprensa disse ter visto um homem correndo pelo vagão com o braço ensanguentado, gritando: "Eles têm uma faca!".

Em um comunicado, o rei Charles III disse estar "absolutamente horrorizado e comovido" com o ataque.

"Compartilhamos profundamente a dor de todos os afetados e de suas famílias", disse ele em texto publicado nas redes sociais.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou o episódio como "profundamente preocupante" e disse que seus pensamentos estão com as vítimas.

A empresa ferroviária London North Eastern Railway (LNER) disse que todas as suas linhas foram fechadas enquanto os serviços de emergência lidavam com o incidente na estação de Huntingdon.

A LNER, que presta serviços ferroviários no leste da Inglaterra e na Escócia, pediu aos passageiros que evitassem viajar e alertou sobre "interrupções significativas".

A empresa pediu aos passageiros que não viajassem em suas linhas neste domingo devido às interrupções em curso.

Equipes de emergência atenderam os feridos após o ataque. JUSTIN TALLIS / AFP

Histórico

Os crimes com faca na Inglaterra e no País de Gales aumentaram constantemente desde 2011, de acordo com dados oficiais do governo.

Embora o Reino Unido tenha algumas das leis de controle de armas mais rigorosas do mundo, Starmer descreveu o aumento dos crimes com faca como uma "crise nacional".

Portar uma faca em público pode resultar em até quatro anos de prisão. Segundo o governo, os homicídios com esse objeto caíram 18% no último ano.

Desde que assumiu o poder em julho de 2014, o governo trabalhista tem tentado conter o uso deste objeto.

Quase 60 mil facas foram "apreendidas ou entregues" na Inglaterra e no País de Gales na última década, conforme o Ministério do Interior.