Várias pessoas morrem após serem atropeladas por ônibus em Estocolmo

Um ônibus atropelou e matou várias pessoas na tarde desta sexta-feira (14), quando atingiu um grupo que esperava em um ponto de ônibus no centro de Estocolmo, além de ferir outras, anunciou a polícia sueca.

"Há feridos e mortos no incidente. A polícia não está comentando, neste momento, o número, gênero ou idade das vítimas", disse a polícia em um comunicado.

Segundo imagens da mídia sueca, várias viaturas policiais e ambulâncias foram enviadas ao local, com socorristas agachados sob o ônibus de dois andares, aparentemente ajudando pessoas presas embaixo dele.

A porta-voz da polícia, Nadya Norton, disse à AFP que a causa do acidente ainda é desconhecida.

"A investigação terá que determinar o que aconteceu. É muito cedo para dizer e não quero especular", disse.

Ela acrescentou que o motorista do ônibus foi detido e que uma investigação por homicídio culposo foi aberta como procedimento padrão.

"Precisamos interrogá-lo, depois veremos se ele será liberado ou mantido sob custódia", disse Norton.