Valas comuns eternizam Guerra Civil Espanhola

"É a minha única ilusão, depois posso morrer", diz entre lágrimas María Jesús Ezquerra, que, aos 88 anos, e meio século após a morte de Franco, sonha finalmente em recuperar o corpo de seu pai, assassinado e jogado em uma vala no início da Guerra Civil, para reuni-lo com sua mãe.

"Sempre fui uma mulher que amava muito o meu pai, sem conhecê-lo, porque não o conheci", acrescenta soluçando na sala de sua casa em Pinsoro, Aragão. Ao seu lado, sua filha Conchita García segura sua mão, e diante delas, sobre a mesa, há fotos de sua mãe e de seu pai, Jesús Ezquerra.

Após o rápido triunfo do golpe militar de 1936 nesta região, este trabalhador rural e vereador socialista de 38 anos estava certo de que viriam buscá-lo e havia planejado escapar.

Quando finalmente chegaram à sua casa, temeu deixar para trás sua esposa e quatro filhos, mais um a caminho, María Jesús. Dois dias depois, jazia na vala comum do cemitério de Ejea de los Caballeros junto a cerca de 150 pessoas, segundo uma estimativa conservadora.

Acabaram de começar os trabalhos de exumação da vala de Ejea, uma localidade de 17.000 habitantes a uma hora ao norte de Zaragoza, e María Jesús é uma das poucas filhas das vítimas que ainda está viva, aumentando, e muito, as possibilidades de identificar seu pai pelo DNA.

- Cerca de 114.000 desaparecidos -

Existem mais de 3.300 sepulturas clandestinas da Guerra Civil e 114.000 desaparecidos, segundo o governo de Pedro Sánchez.

Embora tenha havido execuções extrajudiciais no lado republicano, o franquismo fez um esforço para recuperar os corpos e homenageá-los.

A maior vala comum da Espanha está no Vale dos Caídos, agora chamado de Cuelgamuros, o mausoléu próximo a Madri que Franco construiu para sua glória, e para o qual levou cerca de 33.000 mortos de ambos os lados, sem informar as famílias dos republicanos.

Após a morte de Franco em 1975, alguns familiares começaram a exumar seus entes queridos, porque muitas vezes se sabia onde estavam, mas somente em 2022 foi aprovada a lei que atribuía ao Estado "a responsabilidade" pelas exumações.

No entanto, a tarefa continua principalmente nas mãos de organizações, como a Associação Memória Histórica Batalhão Cinco Vilas, promotora dos trabalhos em Ejea.

"Esperamos que o projeto dure cerca de dois anos, porque é necessário reunir muitos recursos econômicos", explica o secretário desta associação, Javier Sumelzo, de 42 anos.

Além disso, "os testes de DNA levarão seu tempo", conclui.

- Menos de 1% identificados -

Javier Ruiz, arqueólogo de 56 anos que lidera a exumação, lamenta meio século perdido na Espanha, entre resistências e oposição de muitos políticos e cidadãos.

Neste momento, não existe sequer um banco de dados genéticos nacional, como previa a lei de 2022, mas sim vários regionais desconectados.

"O que mais nos irrita é abrir uma vala e depois não conseguir identificar quase ninguém. E conforme o tempo passa, isso se torna muito mais problemático", lamenta Ruiz.

Sem o DNA dos filhos, a maioria já falecidos, "você tem que recorrer a linhas [genéticas] laterais, quanto mais distante vai, mais complicado fica", narra diante da fossa, da qual emergem esqueletos.

Segundo dados do governo do final de setembro, dos 9.000 corpos exumados nos últimos 5 anos, apenas 70 foram entregues às famílias, menos de 1%.

Cristina Sánchez, de 34 anos, arqueóloga forense na escavação de Ejea, conversa com os familiares que vão ao cemitério.

"Às vezes conseguimos que a família nos envie alguma foto ou nos conte se tinha algum tipo de claudicação, usava óculos, algum traço físico", explica.

Podem surgir indícios da identidade de alguém, mas o teste de DNA é imprescindível, caso contrário "você gera uma esperança que não deveria", afirma.

- Fechar feridas, terminar -

Conchita, a filha de María Jesús, dedicou-se nos últimos anos a lutar para recuperar seu avô. Ela visita a vala quando pode, e para ela, as exumações "não abrem feridas, elas as fecham".

Concordam com ela três primos sexagenários, Ramón, Mariví e Paquita, netos de Eusebio Fenollé Miguel, assassinado em 1936 e já identificado após ser desenterrado de uma pequena localidade próxima.

Seus avós descansam finalmente na mesma tumba, coberta com a foto de seu casamento. Recuperá-lo foi um "alívio, porque você encontrou uma pessoa que não conheceu, mas que amava", diz Ramón diante da sepultura, enquanto Mariví e Paquita respondem em uníssono que isso significou "terminar a história".