Uruguai foi aceito no Tratado Transpacífico

O Uruguai foi aceito para ingressar no Tratado Integral e Progressivo de Associação Transpacífico (CPTPP, na sigla em inglês), um acordo comercial que reúne 15% do PIB global, informou nesta sexta-feira (21) o Ministério das Relações Exteriores do país sul-americano.

A adesão foi solicitada em 2022 durante o governo do centro-direitista Luis Lacalle Pou e ocorre em um momento em que o Uruguai e os demais países do Mercosul (Argentina, Brasil e Paraguai) aguardam que o braço Executivo da União Europeia consiga a aprovação final de seus membros para fechar um acordo comercial entre os dois blocos regionais em dezembro.

"#CPTPP acaba de aceitar o pedido de adesão do #Uruguai #Resultados à vista: trabalho que transcende governos, a favor dos interesses do Uruguai", publicou o ministro das Relações Exteriores uruguaio, Mario Lubetkin, em sua conta no X.

A chancelaria uruguaia detalhou que o acordo reúne 15% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e abrange 595 milhões de pessoas, e convocou uma coletiva de imprensa para detalhar os passos que o governo do esquerdista Yamandú Orsi seguirá para completar o processo e fazer parte do bloco.

Entre 2022 e 2024, o CPTPP foi destino de 9% do total das mercadorias exportadas pelo Uruguai.

Chile, México e Peru são os três países latino-americanos que fazem parte deste pacto comercial transpacífico, junto com Austrália, Brunei, Canadá, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Singapura, Reino Unido e Vietnã.