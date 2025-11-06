Um trabalhador morre e seis ficam presos em desabamento de termelétrica na Coreia do Sul

Um trabalhador morreu e outros seis ficaram presos após o desabamento da estrutura de uma usina de energia na Coreia do Sul, informaram os bombeiros nesta sexta-feira (7, data local).

O colapso de uma grande estrutura ocorreu na quinta-feira, por volta das 14h (2h no horário de Brasília), nas instalações da Ulsan Power, na cidade de mesmo nome, situada no sudeste do país, segundo as autoridades.

"Durante as operações de resgate, foi declarada a morte de um trabalhador por parada cardíaca", informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando os bombeiros.

O primeiro-ministro sul-coreano, Kim Min-seok, ordenou aos ministérios "mobilizar todo o pessoal e os equipamentos disponíveis, dando prioridade ao resgate dos que estão presos".

Moradores da região também foram evacuados, acrescentou o gabinete do primeiro-ministro.

O acidente teria ocorrido durante os preparativos para a demolição da usina termelétrica, atualmente fora de operação.