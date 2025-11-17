UE reduz previsão de crescimento para a zona do euro em 2026

A Comissão Europeia reduziu nesta segunda-feira (17) sua previsão de crescimento econômico para a zona do euro em 2026, a 1,2%, contra 1,4% da estimativa anterior, devido às tensões comerciais internacionais.

Contudo, o Executivo da União Europeia aumentou a previsão de crescimento para 2025, a 1,3%, contra 0,9% da projeção de junho.

Além disso, a Comissão elevou levemente a previsão de inflação para 2026, a 1,9%, contra 1,7% da estimativa anterior. Assim, a inflação permaneceria próxima de 2%, o objetivo do Banco Central Europeu (BCE), após 2,1% previstos para este ano.