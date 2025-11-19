UE busca facilitar mobilidade militar no bloco diante de ameaça russa

A União Europeia (UE) apresentou, nesta quarta-feira (19), uma série de medidas que buscam acelerar a mobilidade dos exércitos no continente diante da ameaça russa.

O objetivo é que um comboio de tanques baseados na Espanha não chegue, por exemplo, à Polônia "depois da guerra", resume uma autoridade europeia.

A mobilidade dos exércitos voltou à agenda europeia após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Comissão propõe destinar pelo menos 17 bilhões de euros (cerca de R$ 19,7 bilhões, na cotação atual) para facilitar esta movimentação durante o período de 2028-2034. A soma é dez vezes superior ao orçamento destinado para 2021-2027.

"A infantaria ganha batalhas, mas é a logística que ganha guerras", insistiu nesta quarta-feira, diante da imprensa, o comissário europeu de Defesa, Andrius Kubilius, citando o general americano John Pershing (1860-1948).

Para que os tanques possam transitar dentro da União Europeia, é necessário obter autorizações de cada país, e alguns exigem que sejam solicitadas com 45 dias de antecedência.

Mas, uma vez obtidas, é muito provável que os blindados sejam obrigados a seguir por rotas alternativas para evitar estradas ou pontes frágeis para suportá-los.

Para enfrentar estes obstáculos, a Comissão identificou 500 pontos de passagem fundamentais que poderiam ser utilizados pelos exércitos europeus em caso de guerra. A maioria, entretanto, necessita de melhorias urgentes.

A UE propôs, ainda, instaurar uma "permissão única" que seria válida em todo o bloco.

Em caso de emergência, também deseja estabelecer regras claras, por exemplo, por meio da introdução de autorizações de passagem prioritária, para evitar qualquer bloqueio.

Bruxelas propõe um "mecanismo de solidariedade" que reuniria equipamentos de uso civil e militar, como caminhões, aos quais cada Estado-membro poderia acessar facilmente.

Para verificar que tudo funcione, deseja organizar testes periódicos para garantir, por exemplo, a resistência das infraestruturas.