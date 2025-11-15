Ucrânia diz que atacou refinaria de petróleo russa perto de Moscou

A Ucrânia afirmou neste sábado (15) que atacou uma refinaria de petróleo russa em uma região próxima a Moscou, um dia após os bombardeios mortais russos contra sua capital, Kiev.

O Exército ucraniano escreveu nas redes sociais que atacou uma refinaria no oblast (região administrativa) de Ryazan, perto de Moscou, como "parte dos esforços para reduzir a capacidade do inimigo de lançar ataques com mísseis e bombas".

A Ucrânia costuma lançar ataques com mísseis e drones dentro da Rússia desde a invasão de seu território por Moscou em fevereiro de 2022.

O governador de Ryazan, Pavel Malkov, disse que as defesas aéreas russas derrubaram 25 drones ucranianos sobre a região durante a noite.

O ataque, que não deixou vítimas, ocorreu um dia após sete pessoas morrerem em bombardeios russos em Kiev.

"Uma idosa que ficou ferida durante o bombardeio de 14 de novembro faleceu esta manhã no hospital", escreveu Tymur Tkachenko, da administração municipal de Kiev, nas redes sociais.

Entre as demais vítimas estavam um casal de septuagenários e uma pessoa de 62 anos.

Por outro lado, funcionários do sul da Ucrânia afirmaram que quatro pessoas morreram em ataques russos neste sábado.

A promotoria do oblast de Kherson indicou que "se sabe que três civis morreram" na localidade de Myklitskyi e na cidade de Kherson.

Por sua vez, o governador da região administrativa de Zaporizhzhia, Ivan Federov, também reportou uma morte provocada por um ataque russo.