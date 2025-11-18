Ucrânia atinge alvos dentro Rússia com mísseis fornecidos pelos EUA, diz agência

O Exército da Ucrânia afirmou nesta terça-feira, 18, ter atacado alvos militares na Rússia com mísseis ATACMS, um armamento avançado fornecido pelos EUA. Segundo os militares ucranianos, a ação foi classificada como um "desenvolvimento significativo". A informação é da Reuters.

Segundo a agência de notícias, a Ucrânia recebeu os sistemas em 2023, mas inicialmente estava restrita a utilizá-los apenas em seu próprio território.

Na época em que ainda era presidente dos EUA, em novembro de 2024, Joe Biden suspendeu essas restrições. A medida foi inicialmente criticada por seu sucessor, Donald Trump.

A Reuters aponta que, ainda assim, a Ucrânia não havia declarado anteriormente que utilizava os avançados sistemas de mísseis balísticos fornecidos pelos EUA contra alvos dentro da Rússia.