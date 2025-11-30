Trump: Ucrânia tem problemas de corrupção, mas há 'boa chance' para acordo de paz com Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que há "uma boa chance" de que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo de cessar-fogo no conflito entre os dois países, que já dura mais de três anos.

Durante conversa com repórteres a bordo do Air Force One, retornando a Washington após o feriado do Dia de Ação de Graças, Trump disse que Kiev tem "um pouco de problemas" com corrupção. Na última sexta-feira, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou a renúncia de seu chefe de gabinete, Andriy Yermak, que era também seu principal negociador nas conversas com os EUA. Yermak foi alvo de buscas por investigadores anticorrupção.

"A Ucrânia tem algumas pequenas dificuldades, pequenos problemas. Acho que a Rússia gostaria de ver o fim deles e sei que a Ucrânia também", declarou Trump. Questionado sobre quais tipos de problemas seriam esses, o republicano respondeu que "há uma situação de corrupção ocorrendo, o que não ajuda".

Mas, de acordo com ele, o ocorrido não representa um empecilho às negociações em torno da proposta de paz de Washington para Kiev. "Eu disse que isso está ocorrendo por três anos, certo? Eu estava muito adiantado no cronograma. Mas acho que há uma boa chance de que consigamos fechar um acordo", apontou.