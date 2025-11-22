Trump se pronuncia sobre prisão de Bolsonaro, diz TV: "É uma pena"

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou neste sábado (22) sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o portal CNN Brasil, ao ser questionado por jornalistas, ele afirmou:

— Eu não sei nada sobre isso. Foi isso que aconteceu? É uma pena, eu só acho que é uma pena.

Na decisão em que fundamenta a prisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes cita o rompimento da tornozeleira eletrônica do político como tentativa iminente de fuga.

Críticas de advogado

Mais cedo, o advogado de Trump, Martin de Luca, havia afirmado que Moraes acabou com a diplomacia de Lula, após decretar a prisão preventiva de Bolsonaro. De Luca representou as empresas Rumble e Trump Media em uma queixa civil na Justiça Federal da Flórida contra Moraes.

"Lula e Alckmin correram contra o relógio por meses para estabilizar a relação do Brasil com os EUA. Eles sabem que o Brasil caminha sobre gelo fino com Donald Trump. Finalmente, eles receberam o primeiro sinal de boa vontade ontem", escreveu em postagem na rede social X.

E completou: "Na manhã seguinte, Moraes sabota todo o esforço diplomático com uma única decisão, exatamente o tipo de excesso que desencadeou a crise".

Na publicação (veja abaixo), De Luca afirmou ainda que, "enquanto a equipe de Lula tenta desesperadamente reconstruir a confiança com os EUA, Moraes faz tudo o que pode para provar por que foi sancionado".

E finalizou: "Se o Brasil quer credibilidade no exterior, talvez devesse começar por pôr a sua própria casa em ordem, porque, neste momento, um homem está desfazendo o trabalho de todos os outros em tempo real".

Ainda mais cedo, o advogado havia falado sobre Moraes ter elevado a "caça às bruxas" na manhã seguinte à suavização de tarifas norte-americanas sobre o Brasil.

De Luca questionou os fundamentos apresentados para a detenção e classificou como "frágil" o argumento de que a residência de Bolsonaro, situada a 13 quilômetros da Embaixada dos Estados Unidos, representaria risco de fuga.

No X, De Luca retuitou um post do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também crítico à prisão. Na postagem (confira abaixo), o governador escreve que Bolsonaro "tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos". Ele também argumenta: "Bolsonaro é inocente e o tempo mostrará".