Mundo

Estados Unidos

Trump se pronuncia sobre prisão de Bolsonaro, diz TV: "É uma pena"

Presidente norte-americano falou a jornalistas neste sábado; mais cedo, advogado do republicano afirmou que o ministro Alexandre de Moraes sabotou esforços diplomáticos

Estadão Conteúdo

Redação

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS