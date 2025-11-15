Trump rompe com aliada de seu núcleo duro após criticas sobre caso Epstein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rompeu publicamente com uma das mais fiéis apoiadoras do núcleo duro trumpista, a congressista Marjorie Taylor Greene. Em uma publicação na rede social Truth Social na sexta-feira, 14, o republicano chamou Marjorie de "maluca" e disse que poderia endossar um candidato para concorrer contra ela nas eleições de meio de mandato do ano que vem.

A relação de Trump e Marjorie azedou nos últimos meses por conta de críticas da congressista à forma que o governo lidou com os arquivos do empresário Jeffrey Epstein. A republicana também criticou o foco de Trump em questões internacionais e pediu que ele retornasse a atenção às questões domésticas.

Na publicação, Trump acusou Marjorie de ter ido "muito à esquerda" em suas posições políticas. Ele disse que tudo que a congressista fez nos últimos meses foi reclamar, acrescentando estar irritado com as ligações de Marjorie. "Eu não posso atender a ligação de uma lunática reclamona todo dia."

A congressista respondeu na rede social X. Ela disse que Trump a atacou e mentiu sobre ela. A republicana compartilhou um print de uma mensagem de texto que disse ter enviado ao presidente americano sobre a liberação dos arquivos de Jeffrey Epstein.

Marjorie afirmou que é "realmente espantoso como Trump está lutando arduamente para impedir que os arquivos de Epstein sejam divulgados, a ponto de chegar a esse nível," referindo-se à votação da próxima semana na Câmara dos EUA sobre a liberação dos arquivos de Epstein.

"Apoiei Trump com muito do meu precioso tempo, muito do meu próprio dinheiro, e lutei mais por ele mesmo quando quase todos os outros republicanos viraram as costas e o denunciaram", a congressista acrescentou. "Eu não venero ou sirvo a Donald Trump."

Ruptura

A postagem de Trump aparentemente colocou um ponto final nas fissuras que se ampliaram após as eleições deste mês, nas quais os eleitores migraram para os democratas em Nova Jersey e Virgínia, preocupados com o aumento do custo de vida.

Na semana passada, Marjorie disse à NBC News que "assistir aos líderes estrangeiros chegando à Casa Branca através de uma porta giratória não está ajudando os americanos". Ela pediu que Trump foque em problemas domésticos como o aumento dos preços ao invés de sua recente ênfase em assuntos estrangeiros. Trump respondeu dizendo que Greene "perdeu seu caminho".

Perguntado sobre os comentários de Greene na sexta-feira anterior enquanto voava de Washington para a Flórida, Trump reiterou que sentia "que algo aconteceu com ela nos últimos um ou dois meses", dizendo que, se ele não tivesse ido à China para encontrar com o presidente Xi Jinping, isso teria prejudicado o Estado de Marjorie, a Geórgia.

Naquela ocasião, Trump já havia dito que muitas pessoas têm ligado para ele querendo desafiar Marjorie nas primárias.

Epstein cita Trump em e-mail

Deputados do Partido Democrata divulgaram na quarta-feira, 12, uma série de e-mails nos quais o empresário Jeffrey Epstein afirmou que o presidente americano sabia dos crimes cometidos pelo magnata e "passou horas" com uma das vítimas de Epstein.

Após a divulgação dos e-mails, a Casa Branca acusou os democratas de tentarem difamar o presidente. "O fato é que o presidente Trump expulsou Jeffrey Epstein de seu clube. Essas histórias não passam de tentativas de má-fé para desviar a atenção das conquistas históricas do presidente Trump", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt em nota.

Por outro lado, os democratas do Comitê de Fiscalização da Câmara disseram que os e-mails levantaram novas questões sobre o relacionamento entre Epstein e Trump. Os documentos chegaram às mãos da oposição após o comitê intimar o espólio do empresário na Justiça a entregá-los.

Em um dos e-mail Epstein faz uma alusão a Trump ter sido um dos únicos membros de seu círculo pessoal a não se pronunciar sobre as acusações contra ele e emenda: "Ela (uma vítima) passou horas na minha casa com ele (Trump), e ele nunca foi mencionado (nos processos)uma única vez."