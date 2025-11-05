Trump reage à vitória de Mamdani e diz que derrota é reflexo do shutdown

O presidente Donald Trump reagiu à vitória do democrata Zohran Mamdani para a prefeitura de Nova York. Na Truth, o mandatário publicou que a ausência de seu nome nas cédulas e a paralisação do governo (que completou 35 dias na terça) influenciaram a derrota dos republicanos nas eleições desta terça-feira, 04. A citação é atribuída por Trump à "institutos de pesquisa", sem indicar a fonte.

Com 87% das urnas apuradas, Mamdani tem 50,4% dos votos, contra 41,5% de Cuomo e 7,2% de Sliwa. A participação, com 2 milhões de eleitores, bateu recorde.