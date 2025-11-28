Trump: qualquer documento assinado por Biden com 'caneta automática' será cancelado

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 28, que qualquer documento assinado pelo ex-presidente Joe Biden com caneta automática, conhecida como autopen, será cancelado e não terá qualquer força ou efeito.

"O uso da autopen não é permitido sem aprovação específica do presidente dos Estados Unidos. Os lunáticos da esquerda radical que cercam Biden ao redor da bela mesa resoluta no Salão Oval tiraram a presidência dele. Estou, por meio deste, cancelando todas as ordens executivas e qualquer outra coisa que não tenha sido assinada diretamente", escreveu Trump na Truth Social, destacando que "Biden não estava envolvido no processo da autopen e, se ele disser que estava, será acusado de perjúrio".