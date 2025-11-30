Trump não tem intenção de atacar Venezuela; queremos proteger nosso litoral, diz Mullin

O senador republicano Markwayne Mullin afirmou neste domingo, 30, em entrevista à CNN, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não planeja promover um ataque à Venezuela. "Ele deixou bem claro que não vamos enviar tropas à Venezuela. O que estamos tentando fazer é proteger nossas costas litorâneas", disse Mullin.

Segundo o parlamentar, o objetivo do governo americano, já esclarecido ao líder venezuelano, Nicolás Maduro, é impedir que a nação seja usada como um "país terrorista para enviar toneladas de drogas aos Estados Unidos". Trump tentou evitar o tráfico ao fechar as águas internacionais, apontou o senador, mas como as drogas continuaram chegando em território americano, o presidente também teve de fechar o espaço aéreo da Venezuela, conforme anunciado no sábado, 29.

"E vale lembrar que demos uma oportunidade para Maduro sair. Dissemos que ele poderia deixar a Venezuela rumo a Rússia ou outro país", comentou o senador. De acordo com ele, mesmo o povo venezuelano já manifestou que deseja um novo líder, e que o país volte a ser próspero como era antes. "Maduro arruinou absolutamente aquele país", criticou.