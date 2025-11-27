Trump manifesta apoio a direitista nas eleições de Honduras

O presidente americano, Donald Trump, manifestou nesta quarta-feira (26) apoio ao direitista hondurenho Nasry Asfura nas eleições gerais de domingo. Candidato pelo Partido Nacional, o empresário "é o único verdadeiro amigo da liberdade", publicou Trump em sua rede, Truth Social.

Asfura, 67, ex-prefeito da capital hondurenha, trava uma disputa acirrada com Rixi Moncada, advogada de esquerda, e Salvador Nasralla, de direita, ex-apresentador de televisão.

Trump afirmou que "não poderia trabalhar" com Rixi, do partido governista Libre, e que não confia em Nasralla, do Partido Liberal.

O presidente americano comparou o destino de Honduras ao da Venezuela, onde não descarta uma intervenção militar mas deixou a porta aberta para um diálogo com o esquerdista Nicolás Maduro. "Maduro e os narcoterroristas vão tomar outro país?", publicou Trump, ao se referir às eleições hondurenhas.

Com uma campanha repleta de acusações mútuas sobre planos de fraude, a eleição presidencial em Honduras, sem segundo turno, promete ser controversa, em um país com longo histórico de pleitos questionados e golpes de Estado.

Asfura agradeceu em suas redes sociais o apoio de Trump. "Muito obrigado pelo apoio, presidente (...) Estamos firmes para defender nossa democracia, nossa liberdade e os valores que tornam o nosso país grande", publicou nesta quarta-feira.

O vencedor das eleições em Honduras substituirá a presidente de esquerda Xiomara Castro, mulher do ex-presidente Manuel Zelaya, deposto em 2009.