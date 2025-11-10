Com mais de 7 mil viagens canceladas, Trump exige que controladores de voo voltem ao trabalho "imediatamente"

Presidente Donald Trump utilizou as redes sociais para mandar recado aos servidores. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Em meio ao shutdown do governo dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (10), Donald Trump exigiu que todos os controladores de tráfego aéreo voltem ao trabalho imediatamente. Em publicação na rede Truth Social, o presidente norte-americano ameaçou punir os servidores que permanecerem afastados.

"Qualquer um que não o fizer (retornar ao trabalho) terá o salário substancialmente reduzido (docked, no termo em inglês)", escreveu Trump.

O republicano também prometeu recompensar aqueles que continuaram trabalhando durante o que chamou de "paralisação democrata". Segundo ele, os controladores que foram "GRANDES PATRIOTAS e não tiraram NENHUM DIA DE FOLGA" receberão um bônus de US$ 10 mil.

Trump criticou ainda os funcionários que aderiram à paralisação. "Não estou FELIZ com vocês. Vocês não ajudaram os EUA contra o FALSO ATAQUE DEMOCRATA que só quis ferir nosso país."

Ele acrescentou que esses trabalhadores terão "uma marca negativa" em seus registros e que, caso queiram deixar o serviço, "não hesitem em fazê-lo, sem pagamento ou indenização de qualquer tipo".

O presidente dos EUA concluiu exaltando os que permaneceram em serviço: "Deus abençoe vocês - não conseguirei enviar seu dinheiro rápido o suficiente!", e ordenou: "A todos os outros, APRESENTEM-SE AO TRABALHO IMEDIATAMENTE."

Crise

O comentário de Trump ocorre em meio a uma crise crescente no setor aéreo dos Estados Unidos. A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) reduziu o número de voos após parte dos controladores, sem salário há semanas, deixar de comparecer ao trabalho.