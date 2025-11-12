Trump espera assinar nesta quarta-feira lei que põe fim ao fechamento do governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera promulgar nesta quarta-feira (12) uma lei que ponha fim à paralisação orçamentária de duração recorde no país, informou sua porta-voz.

O presidente "está ansioso para encerrar este fechamento devastador causado pelos democratas, e esperamos que a assinatura ocorra ainda esta noite", declarou Karoline Leavitt em entrevista coletiva.

"Os democratas prolongaram este fechamento imprudente do governo por semanas para aumentar sua mobilização nas eleições" de novembro, nas quais obtiveram vitórias em seus redutos, criticou a porta-voz.

O "shutdown" mais longo da história do país, de 43 dias, pode chegar ao fim após a votação prevista para a tarde desta quarta-feira na Câmara dos Representantes, onde os republicanos mantêm uma estreita maioria.

Os democratas não conseguiram garantir a prorrogação dos subsídios que permitem a milhões de americanos pagar o seguro de saúde, como desejavam, e obtiveram apenas a promessa de que o tema será reavaliado em breve.

Além de provocar sérios transtornos no tráfego aéreo americano devido à falta de controladores de voos, o fechamento também afetou centenas de agências públicas.

Os dados oficiais sobre a inflação e o mercado de trabalho do mês passado nos Estados Unidos "provavelmente" nunca serão publicados devido à paralisação orçamentária, lamentou a porta-voz.

"Os democratas podem ter causado danos irreversíveis ao sistema estatístico federal, já que os relatórios sobre os preços ao consumidor (CPI) e o emprego de outubro provavelmente nunca serão divulgados", afirmou.

Inicialmente, os números sobre o emprego seriam publicados em 7 de novembro, e o índice de inflação, nesta quinta-feira.

O shutdown, iniciado em 1º de outubro, colocou em licença forçada os funcionários dos serviços estatísticos.