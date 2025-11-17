Trump diz que vai falar com Maduro e não descarta envio de tropas à Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (17), que vai falar em algum momento com seu par venezuelano, Nicolás Maduro, e não descartou a possibilidade de enviar tropas americanas ao país sul-americano.

As declarações de Trump ocorrem em meio a tensões provocadas pela mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe para combater o narcotráfico. A Venezuela considera esta operação como um passo para derrubar Maduro, acusado por Washington de liderar uma organização "terrorista" dedicada ao tráfico de drogas.

"Em algum momento, vou falar com ele", disse Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca. Segundo o republicano, Maduro "não tem sido bom para os Estados Unidos".

Perguntado se descartaria o envio de tropas americanas à Venezuela, Trump respondeu: "Não, não descarto, não descarto nada".

"Temos que nos ocupar da Venezuela", acrescentou. "Enviaram centenas de milhares de pessoas de suas prisões para o nosso país".