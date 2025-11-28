Trump diz que suspenderá permanentemente migração de países do "terceiro mundo"

O presidente Donald Trump anunciou na quinta-feira (27) que planeja suspender a migração para os Estados Unidos de pessoas procedentes de "países do terceiro mundo". A decisão foi tomada um dia após um cidadão afegão ter sido acusado de abrir fogo contra dois militares da Guarda Nacional em Washington.
"Vou suspender permanentemente a migração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema dos Estados Unidos se recupere totalmente", escreveu Trump no Truth Social. Ele também ameaçou revogar "milhões" de vistos concedidos durante o governo de seu antecessor, Joe Biden, e "expulsar qualquer pessoa que não seja um ativo para os Estados Unidos".
Trump acrescentou que acabará com todos os benefícios e subsídios federais para os que não são cidadãos americanos. Ele também indicou que deportará qualquer estrangeiro que represente um risco para a segurança ou que "não seja compatível com a civilização ocidental".
A postagem irritada, que terminava desejando um feliz Dia de Ação de Graças aos americanos (feriado comemorado na última quinta-feira de novembro), representa uma escalada nas políticas anti-imigração durante o segundo mandato do republicano, dominado por uma campanha de deportação em massa.
"Esses objetivos serão perseguidos para alcançar uma redução significativa nas populações ilegais e disruptivas", disse Trump na quinta-feira. "Apenas a migração reversa pode resolver completamente esta situação", concluiu.