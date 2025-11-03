Trump diz que os dias de Maduro como presidente da Venezuela estão contados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma entrevista exibida no domingo (2) que acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados, mas minimizou os temores de uma guerra iminente contra o país da América do Sul.

Trump fez a declaração em uma entrevista ao canal CBS no momento em que os Estados Unidos enviam militares e navios ao Caribe, onde executaram vários ataques contra supostas embarcações que atuam no tráfico de drogas, ações que provocaram dezenas de mortes.

"Duvido. Não acredito", respondeu Trump ao programa "60 Minutes" ao ser questionado se os Estados Unidos entrariam em guerra contra a Venezuela.

Contudo, ao ser perguntado se os dias de Maduro como presidente estavam contados, Trump respondeu: "Eu diria que sim. Acho que sim, sim".

Maduro, acusado de narcotráfico nos Estados Unidos, afirma que Washington usa o tráfico de drogas como pretexto para "impor uma mudança de regime" em Caracas e tomar o controle do petróleo venezuelano.

Mais de 15 ataques americanos contra embarcações no Caribe e no Pacífico mataram pelo menos 65 pessoas nas últimas semanas, sendo o mais recente no sábado.

Especialistas afirmam que os ataques, que começaram no início de setembro, constituem execuções extrajudiciais, mesmo quando têm traficantes conhecidos como alvos.

Washington ainda não tornou pública nenhuma evidência de que seus alvos estavam contrabandeando narcóticos ou representavam uma ameaça aos Estados Unidos.