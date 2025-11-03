Trump diz que não pode revelar segredos, caso China invada Taiwan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não pode revelar seus segredos ao ser questionado em entrevista sobre seu plano caso a China invada Taiwan. "Não posso revelar meus segredos", disse Trump em trecho divulgado pela CBS da entrevista do líder americano a Norah O'Donnell no programa a 60 Minutes, que foi gravado na sexta-feira para exibição neste domingo, 2.