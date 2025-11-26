Trump diz que não convidará África do Sul para cúpula do G20 em Miami

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (26) que a África do Sul não será convidada para a cúpula do G20 que será realizada no ano que vem em Miami, devido a abusos contra a população branca naquele país.

"Sob minha direção, a África do Sul não será convidada para o G20 de 2026, que será realizado na grande cidade de Miami, Flórida, no ano que vem", escreveu o mandatário republicano em sua rede Truth Social, ao citar "os espantosos abusos aos direitos humanos contra os africâneres e outros descendentes de holandeses, franceses e alemães".

Trump boicotou a recente cúpula do G20 em Joanesburgo, que ocorreu sem a participação oficial dos Estados Unidos.

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, recusou-se a realizar a tradicional entrega formal da presidência do G20 aos Estados Unidos como país anfitrião.

Desde seu retorno à Casa Branca, Trump tem criticado o governo sul-africano pelo suposto "genocídio" dos africâneres, descendentes dos primeiros colonizadores europeus.

A cúpula do G20 do próximo ano, que reúne as 20 maiores economias do mundo, está prevista para acontecer em um campo de golfe de propriedade da família do presidente americano, o "Trump National Doral Miami", na Flórida.