Trump diz que irá se opor a votação contra redistritamento de Indiana para vagas do Congresso

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que se irá se opor "veementemente" a qualquer senador estadual ou deputado federal do Estado de Indiana que votar contra o Partido Republicano ao não permitir o redistritamento para as cadeiras do Congresso na Câmara dos Representantes dos EUA, em publicação na Truth Social nesta segunda-feira, 17.

"Os democratas estão tentando roubar nossas cadeiras em todos os lugares, e não vamos deixar isso acontecer!", escreveu na postagem." Precisamos manter a maioria a todo custo. Os republicanos precisam reagir!", acrescentou.

O comentário acontece após o líder republicano do Senado de Indiana, Rodric Bray, anunciar que a Câmara não se reunirá mais em dezembro, como planejado, para votar o redistritamento, alegando falta de apoio de seus membros. Indiana é o segundo estado republicano a resistir recentemente à pressão de Trump para criar novos mapas eleitorais que favoreçam candidatos republicanos nas eleições de 2026.