Trump diz que democratas tentam 'desviar' atenção com e-mails de Epstein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou os democratas, nesta quarta-feira (12), de tentarem "desviar" a atenção de outros assuntos com a publicação de e-mails comprometedores do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

"Os democratas estão tentando ressuscitar novamente a farsa de Jeffrey Epstein porque farão qualquer coisa para desviar a atenção do quão mal eles lidaram com o fechamento do governo e tantos outros temas", afirmou Trump em sua plataforma, Truth Social, em alusão à paralisação orçamentária de 40 dias nos Estados Unidos, pela qual ele responsabiliza seus adversários.

Nesta quarta-feira, congressistas democratas publicaram e-mails de Epstein nos quais ele sugere que Trump era consciente de sua conduta e que o agora presidente sabia "das meninas".

Trump negou qualquer envolvimento e conhecimento sobre as atividades de tráfico sexual de Epstein, que no passado foi seu amigo e se suicidou em um presídio federal em 2019, enquanto aguardava julgamento.

Mas os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara de Representantes disseram que os e-mails "levantam sérias perguntas sobre Donald Trump e seu conhecimento dos crimes horríveis de Epstein".

A comoção em torno do financista desacreditado continua agitando a gestão de Trump quatro meses depois de o Departamento da Justiça encerrar o caso efetivamente, anunciando que não havia mais informações a compartilhar.