Trump diz que começará "em breve" ações contra traficantes venezuelanos "por terra"

Declaração acontece em meio a tensões entre Donald Trump e Nicolás Maduro . Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (27) que os esforços contra traficantes de drogas venezuelanos "por terra" começarão "muito em breve", aumentando ainda mais as tensões com Caracas, que alega que a campanha antidrogas americana tem como objetivo derrubar Nicolás Maduro.

— Quase paramos (o narcotráfico). Cerca de 85% do trânsito por via marítima foi interrompido — disse Trump em uma videochamada de Ação de Graças para as tropas americanas de sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.

— E vamos começar a pará-los por terra também. Por terra é mais fácil, mas isso vai começar muito em breve — acrescentou.

Washington acusa Maduro de liderar o suposto Cartel de los Soles, que designou como grupo terrorista na segunda-feira. Caracas, por sua vez, considerou essa classificação como uma "mentira ridícula".

Desde setembro, as forças americanas atacaram mais de 20 embarcações supostamente dedicadas ao tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico, com um saldo de pelo menos 83 mortos.

Os Estados Unidos também enviaram ao Caribe o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, acompanhado de navios de guerra e aviões de combate, um destacamento que Washington alega servir para operações de combate ao tráfico de drogas.

Mas Maduro denunciou que essas manobras militares têm como objetivo derrubá-lo para que os Estados Unidos possam se apoderar das reservas de petróleo de seu país.

Washington não divulgou detalhes que apoiem suas afirmações de que as pessoas atacadas em seus bombardeios sejam realmente narcotraficantes. Já a Venezuela denuncia esses ataques como "execuções extrajudiciais".

