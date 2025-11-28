Mundo

Tensão internacional 
Notícia

Trump diz que começará "em breve" ações contra traficantes venezuelanos "por terra"

Desde setembro, os EUA atacaram mais de 20 embarcações supostamente dedicadas ao tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico, com um saldo de pelo menos 83 mortos

AFP

